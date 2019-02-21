Плачи: «Факел» проиграл очень много мячей в доигровке

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи и доигровщик команды Егор Клюка прокомментировали поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 2:3 (25:18, 25:21, 30:33, 24:26, 13:15).

«Была очень хорошая игра, я думаю, что публика осталась очень довольна, потому что было много долгих и хороших розыгрышей. Доволен тем, как мы играли, но, естественно, не доволен результатом. Повторюсь, сегодня была хорошая игра, очень красивый волейбол, последние три партии были очко в очко. Поэтому уверен, что сегодняшняя игра всем понравилась.

В третьем и четвёртом сете, к сожалению, нам не хватило одной доигровки, чтобы закончить этот матч. Сегодня мы проиграли очень много мячей в доигровке, которые должны были выигрывать и из-за этого позволили сопернику сравнять счёт и выиграть", — цитирует Плачи официальный сайт ВФВ.



«Поздравляю «Кузбасс» с победой. Наверное, сегодня нам не хватило сил, будем лучше работать. У нас очень много затяжных матчей, и, наверное, сегодня не хватило сил», — сказал Клюка.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Факел» — шестое.

Саммельвуо: игроки «Кузбасса» молодцы, потому что сохраняли веру до конца