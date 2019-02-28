Ван Реком: сложно было победить «Динамо», ведь мы выбыли из борьбы за плей-офф

Доигровщик французского «Тура» Флорис ван Реком прокомментировал поражение в матче заключительного тура группового этапа мужской Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 31:33).
«Нам было сложно выиграть этот матч, потому что ранее мы уже выбыли из борьбы за выход из группы», — приводит слова ван Рекома официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Команда Константина Брянского на групповом этапе выиграла 4 матча из 6 и вышла в плей-офф.
Россию в четвертьфинале Лиги чемпионов также представляет казанский и санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями соревнований.
Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится завтра, 1 марта.
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