Ван Реком: сложно было победить «Динамо», ведь мы выбыли из борьбы за плей-офф

Доигровщик французского «Тура» Флорис ван Реком прокомментировал поражение в матче заключительного тура группового этапа мужской Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 31:33).



«Нам было сложно выиграть этот матч, потому что ранее мы уже выбыли из борьбы за выход из группы», — приводит слова ван Рекома официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



Команда Константина Брянского на групповом этапе выиграла 4 матча из 6 и вышла в плей-офф.



Россию в четвертьфинале Лиги чемпионов также представляет казанский и санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями соревнований.



Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов состоится завтра, 1 марта.

Коой: для «Динамо» было очень важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов