Климкин: вот если питерский «Зенит» выйдет в полуфинал ЛЧ, это будет достижение

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился впечатлениями от победы в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном» со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). Российская команда выиграла все шесть матчей в группе и вышла в плей-офф.



«Конечно, я рад, что мы прошли групповой турнир без поражений. Но четвертьфинал – это хороший рабочий результат для нас. Мы сделали то, что должны были сделать. Вот если пробьёмся в полуфинал, это уже можно будет назвать отличным достижением. Посмотрим, кто достанется нам в соперники, и будем целенаправленно его разбирать и готовиться.



Победа над немцами далась непросто. Но в итоге ребята затратили сегодня для победы ровно столько сил, сколько было нужно», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

«Я доволен победой. Конечно, нелегко играть, когда ты не должен много думать о результате, а играешь просто для удовольствия. Однако мы сохраняли концентрацию до конца матча», — сказал тренер в интервью официальному сайту ЕКВ.

В четвертьфинале «Зенит» может сыграть с московским «Динамо», а также с одним из польских клубов — «Скрой» или «Гданьском».

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