Немецкий характер. Питерскому «Зениту» было тяжело, но он победил

«Зенит» из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне не всегда идеален в чемпионате России и пока только набирает силу, показанную в прошлом году. Зато в Лиге чемпионов всё отлично. Питерцы лидируют в своей группе и без проблем выходят в следующий раунд. Матч с немецким «Фридрихсхафеном» кому-то мог показаться проходным, но только не игрокам «Зенита». Евгений Сивожелез объяснил, почему победить немцев в трёх сетах – важнейшая задача для команды.

Дело в том, что успех в этой встрече давал возможность для попадания в первую корзину при жеребьёвке следующего раунда. Это, очевидно, означало шанс сыграть с чуть более слабым соперником. А для «Фридрихсхафена» такие матчи – возможность показать себя и, возможно, заработать контракт в российской Суперлиге в будущем. А почему бы и нет.

Сивожелез: для питерского «Зенита» крайне важно победить «Фридрихсхафен»

Немцы без боя не сдадутся

Хозяева всё прекрасно понимали и при мощной поддержке болельщиков отлично начали встречу и повели со счётом 5:2. Немецкие волейболисты ответили сразу и сократили отставание до минимума – 6:7. А потом даже имели возможность сравнять счёт, но ошиблись в приёме, и Георг Грозер реализовал переходный мяч. А потом немец сделал эйс и помог «Зениту» совершить ралли из четырёх набранных очков подряд – 11:6. Тренер «Фридрихсхфаена» Маркус Штойервальд был вынужден взять тайм-аут.



Помогло, но не сразу. «Зенит» несколько розыгрышей удерживал преимущество на достаточном уровне, но потом подпустил соперника максимально близко – 18:17. Хозяева собрались и, выдав ударный отрезок, вновь повели с разрывом в четыре мяча – 22:18. Показалось, что на этом всё закончится. Но немцы не были бы немцами, если бы сдались вот просто так, без боя. 22:21, и Климкин берёт свой перерыв, объясняя игрокам, что необходимо срочно «сняться» с подачи.

Нервной концовки избежать не получилось. Хорошо, что в решающий момент на выручку пришла подача кубинского россиянина Ореола Камехо. Кстати, Камехо на днях подал заявку в FIVB на получение спортивного гражданства России и надеется выступить за нашу команду на Олимпиаде-2020 в Токио. На таких положительных эмоциях спортсмен и завершил первую партию подачей на вылет – 25:22.

Не волейбол, а валидол. Как «Зенит» уже проиграл, но потом выиграл Французы уже праздновали победу, но судья отменил своё решение. «Зенит» дожал соперника и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

И снова борьба до конца!

Фразу про то, что «немцы не сдадутся без боя», можно было смело копировать и вставлять в описание любого розыгрыша в этом матче. В начале второго сета немцы несколько раз закрывали питерцев на блоке и повели со счётом 3:2. Но мы говорим именно о бойцовских качествах, а вот по уровню волейбол «Зенит», вне всяких сомнений, гораздо мощнее. А ещё подопечных Александра Климкина всегда есть очевидный козырь – подача. Грозер несколько раз усложнил приём сопернику, и вот уже «Зенит» впереди – 8:6.



Кстати, для кого-то могло стать сюрпризом то, что одним из комментаторов этой встречи на «Матч ТВ» был Геннадий Орлов. Да-да, не футболом единым живёт известный питерский журналист. Орлов любит волейбол и работает на матчах не только футбольного, но и волейбольного «Зенита».



Вернёмся к тому, что происходило на площадке. А там «Фридрихсхафен» по-прежнему не отступал ни на шаг. 18:18, 19:19, 20:20. Во втором сете подряд нас ждала напряжённая концовка. При счёте 21:20 в пользу «Зенита» хозяевам удалось закрыть атаку немцев тройным блоком. И это был, пожалуй, ключевой эпизод партии. 25:22 – питерцы повторили результат первого сета.

«Задача для «Зенита» – играть в финале Лиги чемпионов. И мы идём к этому» Питерский «Зенит» даже в Москве чувствует себя как дома – и по игре, и по результату. В Лиге чемпионов он по-прежнему непобедим.

Выдохнули

В третьем сете подопечные Климкина всё же не стали играть с судьбой и сразу обозначили, что настроены завершить матч как можно быстрее. И уж точно в планах хозяев не было четвёртой партии. 13:8, 15:10 – до середины сета всё шло ровно и уверенно для «Зенита». Нет, «Фридрихсхафен» не сдался. Мы же помним, что они бойцы. Просто, видимо, силы начали постепенно покидать немецких волейболистов. Питерцы продышались и завершили партию и матч в свою пользу – снова 25:22.



Хотя совсем уж без нервотрёпки в концовке снова не обошлось. Дальше – последний матч в группе с аутсайдером «Любляной. «Зенит» устроит там любая победа. Ещё один шаг на пути к мечте.