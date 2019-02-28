Джулиани: без Михайлова и Бутько «Зенит» стал другой командой

Главный тренер турецкого «Халкбанка» Альберто Джулиани прокомментировал поражение в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно на своей площадке оказались сильнее со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 28:26).

«Сезон в Лиге чемпионов был не слишком важен для нас. В этом турнире много команд с гораздо более сильным составом, чем у нас. Поэтому нам было трудно рассчитывать на нечто большее.

Что касается игры, то без Михайлова и Бутько «Зенит» стал другой командой, но всё равно сильной. Волейболисты, которые их заменили, сыграли великолепно", — приводит слова Джулиани официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Халкбанк» завершил выступление в турнире.

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