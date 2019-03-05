Саммельвуо: «Галатасарай» будет настроен очень серьёзно, это точно

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка ЕКВ с турецким «Галатасараем». Игра состоится в Стамбуле, сегодня, 5 марта.

В первой встрече «Кузбасс» победил со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15).

«Настроение отличное. „Галатасарай“ будет настроен очень серьёзно, это точно. У нас как всегда, мы думаем о каждом розыгрыше, о каждом мяче. Нам нужно играть как всегда, с уверенностью. Они в субботу провели матч из пяти партий в чемпионате Турции, как и мы в Новосибирске, поэтому обе команды в равных условиях. Я жду, что в начале первой партии они будут очень агрессивны, эмоциональны, и будут делать всё возможное, чтобы выйти в финал. Мы тренируемся и готовимся», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт клуба.

Вторую пару полуфиналистов составили греческий «Олимпиакос» и итальянский «Трентино».

«Кузбасс» победил «Галатасарай» в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ