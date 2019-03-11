Кобзарь: «Кузбассу» нужно было реабилитироваться за поражение от «Галатасарая»

Капитан кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь прокомментировал победу в матче 24-го тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).



«В психологическом плане нам нужна была победа, нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в Турции от «Галатасарая». Хочу извиниться, что не получилось у нас выиграть там. Но теперь мы думаем о плей-офф и все силы отдадим сюда. Есть время потренироваться, наверное, впервые в этом сезоне. Надеюсь, к плей-офф наберём необходимый пик формы», — приводит слова Кобзаря официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги «Кузбасс» занимает 2-е место, «Динамо-ЛО» — 12-е.

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