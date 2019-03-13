Игрок «Гданьска»: верю, что можем победить казанский «Зенит» 3:0 или 3:1

Диагональный польского «Гданьска» Мацей Музай поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Встреча состоится в Польше сегодня, 13 марта.

«Я не могу гарантировать результат, но обещаю, что мы будем бороться и постараемся преподнести сюрприз. Я всегда остаюсь мегаоптимистом и верю, что даже казанский „Зенит“ мы можем победить 3:0 или 3:1. Конечно, я понимаю, какой соперник нам будет противостоять. Матч будет сложным, но в волейбольной истории было так много сюрпризов. Почему бы не случиться ещё одному?» — приводит слова Музая официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная встреча состоится в Казани 19 марта. Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями Лиги чемпионов.