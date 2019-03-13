Гончаров: у Гришкевич скачет давление, она готовится к госпитализации

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал о ситуации с волейболисткой Анной Гришкевич и оценил атмосферу в коллективе.

«С самого начала сезона мы испытываем дефицит кадров. Сначала наш самый юный игрок Аня Гришкевич выпала в начале сезона из-за травмы. А теперь возникла необходимость провести для неё углублённое обследование, связанное со скачками высокого давления, причём в состоянии покоя. Маловероятно, что в этом сезоне она нам поможет. Сейчас она не принимает участия в тренировочном процессе, готовится к госпитализации для обследования. Мы ждём заключения неврологической экспертизы, в случае наличия проблем игрок будет как минимум на полгода не допущен к играм.

Я считаю, самое главное и наша сила – это то, что, несмотря на все трудности, команда сейчас сплочена, у нас великолепная атмосфера и взаимопонимание. И между игроками, и между игроками и тренерами никаких вопросов. Есть требования по игре и игровым моментам на площадке – это одно, они могут подсказывать друг другу, давать эмоции, кричать, в игре ведь главное – не молчать. Они хотят побеждать и готовы побеждать. Но микроклимат команды в раздевалке – это другое, и тут у меня замечаний нет. Я доволен. Каждый выкладывается ради команды на максимум своих возможностей.

Шансы на выход плей-офф? Каждый может оценить сам в таблице. Говорить ничего не буду, мы идём к своей цели и ни в коей мере не расслабляемся», — цитирует Гончарова официальный сайт клуба.

В турнирной таблице Суперлиги «Минчанка» занимает 10-е место.

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