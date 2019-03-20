Бутько: игра с «Гданьском» получилась нервной. Наверное, «Зенит» сам виноват

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче коллектив из столицы Татарстана на выезде победил польский «Гданьск» в пяти сетах. В домашнем матче «Зенит» проиграл на тай-брейке, но сумел одолеть соперника в «золотом» сете — 15:12.

«Нервная получилась игра. Наверное, мы сами в этом виноваты – вышли на площадку зажатыми от необходимости выигрывать. Я ещё перед первым матчем говорил, что 10-е место «Гданьска» в чемпионате Польши — это какое-то недоразумение. Очень хорошая команда. Игра была равная, а в «золотом» сете где-то нам повезло, в какие-то моменты выше была концентрация.

Почему не нашлии противоядие от атак Музая? Сложно сказать, я с того края не блокировал. Какие-то мячи в защите получалось поднять, но в целом он достаточно вариативно играл. Да и связующий ему в достаточно удобных ситуациях выкидывал. Музай много использовал Нгапета на блоке. Он всё делал правильно, молодец.

Нам не хватало хладнокровия, плюс усталость в какие-то моменты давала о себе знать – организм не может на сто процентов лупить по мячу три часа подряд. Честно говоря, там до последнего было неизвестно, кто будет играть с «Енисеем», мы работали в обычном режиме. Но тренер принял такое решение. Лично я бы поиграл – возможно, не полный матч, но какую-то часть, чтобы сохранить игровой ритм.

Четыре матчбола «Гданьска» в четвёртом сете? Это моменты, которых не надо бояться. Нужно к ним подходить спокойно и сконцентрированно. Нельзя думать, как бы не допустить ошибку – в таком случае ты её обязательно допустишь. Именно через такие тяжёлые моменты волейболисты профессионально растут, несмотря на возраст и заслуги", — цитирует Бутько «Спорт Бизнес Online».

В полуфинале «Зенит» сыграет с победителем противостояния «Перуджа» (Италия) – «Шомон» (Франция).

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