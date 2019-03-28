Федерация волейбола Саратовской области оштрафована после жалобы «Протона-БАЭС»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области оштрафовало федерацию волейбола Саратовской области, возглавляемую Анатолием Годалем, на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе.

Руководство женского волейбольного «Протон-БАЭС» обратилось с жалобой в УФАС после того, как перед матчами команды «Протон-Саратов», которая под эгидой региональной федерации была включена в Суперлигу вместо «Протона-БАЭС», были выпущены афиши и программки, на которых достижения «Протона-БАЭС» присваивались новой команде.

Кроме того, в раздаточных материалах для участников матча и зрителей был указан год основания команды «Протон-Саратов» — 1989, а это дата образования клуба «Протон-БАЭС».

В УФАС подчеркнули, что региональная федерация волейбола и команда «Протон-Саратов» никакого отношения к «Протону-БАЭС» не имеет, сообщает «Комсомольская правда — Саратов».