Шипулин — игрокам «Белогорья»: спасибо, ребята, что наше дело живёт!

Президент белгородского «Белогорья» Геннадий Шипулин поздравил команду с победой в Кубке вызова. В первом финальном матче подопечные Слободана Ковача на выезде в пяти сетах проиграли итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

«Спасибо, ребята, что наше дело живёт! Поздравляю всех с победой. Спасибо, друзья, что поддержали, что поддерживаете нас. Наше дело, как видите, живёт, и уже молодые, другое поколение, побеждают. В Белгороде сегодня очень хороший праздник, это яркий пример для подрастающего поколения, не только в нашем городе, но и в нашей стране. Я вас очень люблю, спасибо!» — приводит слова Шипулина «Бел.ру».

MVP финала был назван капитан «Белогорья» Денис Земчёнок.

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