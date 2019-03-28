Зиничев: мы заведомо не верим, что наши команды выйдут в полуфинал ЛЧ?

Генеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев оценил возможность победы российской команды в Лиге чемпионов в ближайшие годы.

«Можно вспомнить, что казанское „Динамо“ выиграло с двумя легионерами. Но мы же хотим, чтобы такие прорывы были не раз в 15 лет. Итальянские и турецкие команды укомплектованы совсем на другом уровне. Общий уровень Лиги чемпионов за счёт их усилий сильно подрос. Нам нужно соответствовать. Мы можем добиваться результата, но усилия для этого должны предпринимать все. А у нас в женском волейболе – метания и шатания, когда без колебания интересы клубов приносятся в жертву.



Вот передо мной проект чемпионата России следующего года. Сезон олимпийский, в этой связи Суперлигу сделают немного короче. Это понятно. Но не нужно же делать так, будто все хотят от неё поскорее отвязаться. Ведь многие болельщики живут именно клубами.



Нам, не спросив даже мнения клубов, прислали уведомление, что принято решение завершить следующий чемпионат „Финалом четырёх“. В итоге картина такая. Следующий чемпионат закончится 5 апреля. Смотрим на календарь еврокубков и видим, что полуфинал Лиги чемпионов состоится только почти через три недели после завершения нашего первенства. А финал вообще через шесть недель. Получается, мы заведомо не верим, что наши команды способны выйти туда? А если верим, то как команда должна 40 дней жить, готовясь без игровой практики? Как нам в этом могут помочь наши представители в комиссии по еврокубкам?



Кстати, раз уж мы уверенно движемся к формату „Финала четырёх“, хотел бы отметить и следующее. Мне кажется, нельзя девальвировать стоимость регулярного первенства. Зачем упираться и тратить деньги весь год, если победитель не имеет никаких преференций? Должен быть бонус для победителя, например хотя бы в виде проведения этого финала на своём поле. А то выигрывает одна команда, а проводится решающий раунд там, кто предложил лучшие финансовые условия. Хочется спросить: при чём здесь спорт?» — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».

Московское «Динамо» не смогло выйти в полуфинал Лиги чемпионов, по сумме двух матчей проиграв турецкому «Вакифбанку».

Зиничев: количество легионеров в команде не мешает развитию волейбола в стране