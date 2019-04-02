Багметов: когда «Урал» станет чемпионом? Я не волшебник, дайте немного времени

Президент уфимского «Урала» Валерий Багметов оценил выступление команды на предварительном этапе чемпионата России.

«Моё мнение такое, что «Урал» по уровню подбора игроков находится на шестом-восьмом месте по России. Но чтобы команда попала в плей-офф Суперлиги, всё складывалось не совсем удачно — в середине января «Урал» занимал 12-е место из 14 команд. После смены тренерского штаба появились положительные изменения, команда преобразилась, завершила регулярку на восьмом месте. Почему так? Я до прихода в клуб наблюдал за командой с трибун и не понимал, почему с таким сильным составом она так плохо играет. После назначения президентом выяснилось несколько причин. Было очевидно, что тренерский штаб в начале сезона не справлялся со своими обязанностями. С приходом новых тренеров климат в команде изменился. Каждый из игроков раскрыл свой потенциал. Результат – попадание в плей-офф.

Когда «Урал» станет чемпионом Суперлиги? Это сложный вопрос. Я не волшебник, дайте мне немного времени, чтобы наладить систему. Тут вопрос не в деньгах. Можно вложить миллионы, но чемпионами так просто не стать. По финансам мы сейчас находимся на 8-10-м месте. Я считаю, что в еврокубки мы можем попасть в течение трёх лет, если всё пойдёт по плану — при грамотной подготовке и поддержке руководства республики", — цитирует Багметова Proufu.

В первом матче 1/4 финала плей-офф уфимский клуб проиграл казанскому «Зениту». Второй матч серии до двух побед состоится 14 апреля на площадке «Урала».