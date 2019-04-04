Бернарди: мы должны верить, что нам по силам выиграть в Казани

Главный тренер итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» со счётом 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15).

«Наши болельщики просто изумительные. Они умеют создать невероятную атмосферу, и я очень рад за них и наш клуб.

Разницу составили всего лишь один-два мяча. 27:25, 15:13 на тай-брейке. Сегодня я горд за своих ребят и нашу игру, потому что парни провели отличный матч. Итоговая разница оказалась не столь большой. Она намного меньше, чем была в предыдущем сезоне. Сейчас мы должны верить, что нам по силам выиграть в Казани», — сказал Бернарди в интервью каналу казанского клуба в YouTube.

Ответная игра состоится в Казани 10 апреля.

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