Сиденко: «Урал» не был готов к игре с казанским «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с казанским «Зенитом» (0:3).

«Ничего не получилось. Казань приехала и играла в полном составе и в полную силу. Мы не были готовы к этой игре.

Сказалась ли как-то на результате длительная пауза? Можно сказать это в оправдание, но нет. Даже если бы у нас были игры, вряд ли бы победили. Небо и земля, вот такой сейчас уровень.

Почему большую часть матча сыграл Зубков, а не Ковалёв? Дима играл весь чемпионат, а Андрей давно просился сыграть. В тяжёлой ситуации он вышел. К связкам претензий нет, так как не было приёма. Дима и Андрей сделали всё, что могли. В данной ситуации просто дал Андрею побольше поиграть», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Урала».