Воронков: игроки «Локомотива» не смогли справиться с переживаниями

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал поражение в первом матче финала плей-офф женской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 0:3 (17:25, 11:25, 22:25).

«Много было переживаний в течение матча. Не смогли справиться со своими переживаниями. Для многих игроков, за исключением Клегер, Воронковой и Бояны, это первый такой важный финал, несвойственные немного эмоции.

Первая игра неприятна для нас сухим счётом, но мы разберёмся, восстановимся и на вторую игру выйдем совсем в другом настроении. Не блеснули в этом матче. Я думаю, что мы просто не смогли показать то, что показывали во время всего сезона", — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.

Вторая игра серии до трёх побед состоится в Москве сегодня, 26 апреля.

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