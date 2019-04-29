Маричев: самое главное — это когда игроки доверяют тренеру

Главный тренер «Енисея» Юрий Маричев подвёл итоги сезона и рассказал, что изменилось в красноярской команде после его прихода в феврале. В чемпионате России «Енисей» занял пятое место и сыграет в следующем сезоне в Кубке вызова.



«Когда пришёл, мне нужно было вложить в игроков то, как я вижу волейбол. Иногда было немного такое сопротивление. Каждый хотел, наверное, играть по-старому. Пока игроки привыкли к моим требованиям, стали их выполнять. Надеюсь, это пошло на пользу не только на результат, но и в плане повышения их спортивного мастерства. Вот это для меня, наверное, одно из самых главных, потому что, приходя в команду, я стараюсь вложить все знания, все свои умения в каждого игрока. К сожалению, для этого было очень мало времени.

Самое главное — это когда игроки доверяют тренеру. Удалось ли заслужить доверие? Это, наверное, нужно спросить у девочек. Мне показалось, что да, контакт был, контакт был хороший. Конечно, всё гладко не бывает и никогда не будет. Для того тренеры и существуют в команде, чтобы где-то неровности сглаживать, иногда приводить в чувства, кому-то подсказывать. Работа тренера очень сложна. Она состоит не только из того, чтобы дать какие-то упражнения на площадке", — приводит слова Маричева пресс-служба «Енисея».

«Енисей» занял пятое место в женской Суперлиге и сыграет в Кубке вызова