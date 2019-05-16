Съёмщиков: добрых дел не может быть много

Волейболисты московского «Динамо» приняли участие в благотворительной акции фонда «Футболка Дарит Жизнь». Игроки пообщались с маленькими пациентами из «НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева», вручили им подарки, провели конкурсы и сфотографировались на память.
«Подобные мероприятия приносят пользу не только детям, которым нужна поддержка, но также и самим спортсменам. Мы начинаем ценить больше то, что имеем, особенно своё здоровье и свои спортивные достижения. А также это мотивирует нас делать больше для других, помогать тем, кто нуждается в помощи. Добрых дел не может быть много.
Я рад, что сегодня принял участие в этом мероприятии вместе со своими товарищами по команде и выдающимися спортсменами нашей страны. Мы вместе подарили детям праздник. Это большое дело. Надеюсь, что мы смогли своим примером показать детям, что никогда нельзя сдаваться, что нужно всегда идти к своей мечте, несмотря на все преграды», — цитирует волейболиста «Динамо» Владимира Съёмщикова официальный сайт клуба.
«Динамо» завершило чемпионат России на седьмом месте.
- 16 мая 2019
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40
-
09:08
-
09:00