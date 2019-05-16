Съёмщиков: добрых дел не может быть много

Волейболисты московского «Динамо» приняли участие в благотворительной акции фонда «Футболка Дарит Жизнь». Игроки пообщались с маленькими пациентами из «НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева», вручили им подарки, провели конкурсы и сфотографировались на память.



«Подобные мероприятия приносят пользу не только детям, которым нужна поддержка, но также и самим спортсменам. Мы начинаем ценить больше то, что имеем, особенно своё здоровье и свои спортивные достижения. А также это мотивирует нас делать больше для других, помогать тем, кто нуждается в помощи. Добрых дел не может быть много.



Я рад, что сегодня принял участие в этом мероприятии вместе со своими товарищами по команде и выдающимися спортсменами нашей страны. Мы вместе подарили детям праздник. Это большое дело. Надеюсь, что мы смогли своим примером показать детям, что никогда нельзя сдаваться, что нужно всегда идти к своей мечте, несмотря на все преграды», — цитирует волейболиста «Динамо» Владимира Съёмщикова официальный сайт клуба.

«Динамо» завершило чемпионат России на седьмом месте.