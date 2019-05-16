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В московском «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона

В московском «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Голландский доигровщик Дик Коой признан болельщиками лучшим игроком московского «Динамо» в сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Он стал самым результативным игроком столичной команды, набрав 550 очков.

Второе место в опросе занял капитан команды Юрий Бережко. Диагональный Романас Шкулявичус стал третьим. «Динамо» заняло седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.

Итальянские СМИ ранее сообщили, что 31-летний голландец может перейти в итальянскую «Модену». За «Динамо» Коой выступает с 2017 года. В прошлом году он помог команде завоевать бронзу чемпионата России.

Ранее Дик выступал за «Омниворлд Алмере» (Нидерланды), «Ортек Роттердам» (Нидерланды), «Модену» (Италия), «Мачерату» (Италия), «Заксу» (Польша) и «Халкбанк» (Турция).

Мискевич и Коой могут продолжить карьеру в чемпионате Италии
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