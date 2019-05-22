Квек: победа над сборной России — очень важный результат для нас

Главный тренер женской сборной Доминиканской Республики Маркос Квек прокомментировал победу в матче с командой России на старте Лиги наций со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26).

«Это была наша первая официальная игра в сезоне. Нам было сложно найти свой ритм. Но в любом случае самое важное — победа. Мы будем прибавлять с каждым матчем, шаг за шагом. Это очень важный результат для нашей команды. Мы очень рады», — приводит слова Квека официальный сайт Международной федерации волейбола.

В другом матче группы бразильянки обыграли команду Китая со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:21). Сегодня, 22 мая, бразильянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а китаянки встретятся с россиянками.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

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