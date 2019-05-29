Ефимова — о проигрыше немкам: мы слишком много отдали соперницам
Волейболистка сборной России Екатерина Ефимова прокомментировала поражение в матче с командой Германии на старте второго этапа Лиги наций со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25). Для подопечных Вадима Панкова это третий проигрыш в четырёх матчах турнира. Немки одержали первую победу.
«Это не тот результат, которого мы хотели достигнуть. Мы слишком много отдали соперницам, особенно во втором сете. Надеюсь, в следующих матчах мы сыграем лучше», — приводит слова Ефимовой официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сегодня, 29 мая, россиянки сыграют с японками, а немки встретятся с командой Турции.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
Женская сборная России по волейболу проиграла Германии в Лиге наций
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