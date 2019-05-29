Ортман: по ходу матча с Россией у нас случались взлёты и падения
Доигровщица сборной Германии Ханна Ортман прокомментировала победу в матче с командой России на старте второго этапа Лиги наций со счётом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20). Для подопечных Вадима Панкова это третье поражение в четырёх матчах турнира. Сборная Германии одержала первую победу.
«Это был наш первый матч здесь. Мы упорно работали на протяжении долгого времени и рады, что наконец одержали победу после неудачной первой недели. Иногда мы допускали ошибки. По ходу матча случались взлёты и падения. Надеюсь, дальше будем играть лучше», — приводит слова Ортман официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сегодня, 29 мая, россиянки в Анкаре (Турция) сыграют с японками, а немки встретятся с командой Турции.
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