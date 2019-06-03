Крсманович — о поражении в матче с Россией: всё могло закончиться и по-другому

Блокирующий сборной Сербии Петар Крсманович прокомментировал поражение в матче с командой России в Лиге наций со счётом 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 10:15).



«Великолепный матч, который мог закончиться и по-другому. Очень жаль. Вы знаете, что мы играем молодым составом, а у россиян не было лишь пары человек, так что мы можем с оптимизмом смотреть на результат, несмотря на три поражения», — приводит слова Крсмановича официальный сайт Международной федерации волейбола.

Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

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