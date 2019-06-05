Филиппов: на этапе в Уфе сборная России настроена одержать 3 победы
Блокирующий сборной России и уфимского «Урала» Игорь Филиппов оценил выступление национальной команды на первом этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли французам, а затем обыграли японцев и сербов.
«Это только начало. Команда собрана молодая. Много новых игроков, времени на сборы было немного, тренировались две-три недели. Первую игру мы проиграли, но дальше отталкиваясь от своих ошибок, двигались вперёд. От игры к игре мы достигаем нужной цели. Настроены взять три победы на домашнем этапе», — приводит слова Филиппова «Горобзор».
На втором этапе, который пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня, россияне сыграют с командами Португалии, США и Италии. Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
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