Филиппов: на этапе в Уфе сборная России настроена одержать 3 победы

Блокирующий сборной России и уфимского «Урала» Игорь Филиппов оценил выступление национальной команды на первом этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли французам, а затем обыграли японцев и сербов.

«Это только начало. Команда собрана молодая. Много новых игроков, времени на сборы было немного, тренировались две-три недели. Первую игру мы проиграли, но дальше отталкиваясь от своих ошибок, двигались вперёд. От игры к игре мы достигаем нужной цели. Настроены взять три победы на домашнем этапе», — приводит слова Филиппова «Горобзор».

На втором этапе, который пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня, россияне сыграют с командами Португалии, США и Италии. Сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Саммельвуо: в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды