Тренер сборной Португалии: нам будет трудно в Уфе

Главный тренер сборной Португалии Уго Силва и капитан команды Алешандре Феррейра поделились ожиданиями от второго этапа Лиги наций, который пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня.



«Нам будет трудно в Уфе. Побьёмся во всех трёх играх, постараемся хоть как-то приблизиться к «Финалу шести». Ведь мы думам не только о сохранении своего места в Лиге наций.



В нашу пользу то, что команду Португалии соперники не очень хорошо знают. Мы попробуем сделать всё, чтобы победа над Болгарией на первом этапе не оказалась единственной. Формально мы записные аутсайдеры. Постараемся доказать обратное», — цитирует Силву официальный сайт ВФВ.



«Что почувствовал, когда впервые вышел на площадку в Лиге наций? Гордость! В первую очередь думал о своей стране. Лига наций – большой опыт для нас, мы постараемся его использовать лучшим образом», — сказал Феррейра.

Соперниками португальцев в Уфе будут команды России, Италии и США.

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