Тренер сборной США: мы приехали в Уфу, чтобы показать нашу лучшую игру

Главный тренер сборной США Джон Спироу рассказал о настрое команды на второй этап Лиги наций, который пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня. Американцы сыграют с командами Италии, России и Португалии.



«Основная задача – выигрывать. Да, мы уже квалифицированы в финальный турнир как его хозяева. Но это не означает, что предварительный раунд менее важен. Мы приехали в Уфу, чтобы показать нашу лучшую игру», — приводит слова Спироу официальный сайт «Урала».

Спироу также оценил запуск в Уфе программы «Волейбол – в каждый двор» и отметил инициативу бывшего игрока «Урала» Ллоля Болла основать волейбольную лигу в США.



«Это звучит, как отличная программа. У нас таких программ с поддержкой государства нет. Олимпийский комитет США находится полностью на самообеспечении. Мы надеемся, что Олимпийские игры будут в Лос-Анджелесе и к этому времени получим какое-то финансирование.



Мы большие друзья с Ллоем. И очень рады, что такая инициатива сейчас действует. Мы следим за всеми, кто профессионально играет в США и очень ждём, что наша страна наконец-то получит хорошую профессиональную Лигу», — сказал Спироу.

Капитан сборной США Тэйлор Сандер не стал выделять главного соперника на предстоящем этапе: «Каждая команда сильна. Мы ко всем готовимся. Будем стараться победить в трёх матчах».

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