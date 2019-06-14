Маццанти: просил игроков сборной Италии не думать о прошлом сезоне

Главный тренер женской сборной Италии Давиде Маццанти поделился впечатлениями от победы в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).



«В начале турнира я просил игроков не думать о прошлом сезоне, потому что в этом турнире важно добиваться результата и работать на тренировках. Я очень рад, потому что волейболистки сыграли здорово. Мы вышли в «Финал шести». На заключительном этапе мы постараемся улучшить нашу игру. Мы смотрим в будущее с уверенностью», — приводит слова Маццанти официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице, команда России — 14-е. Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на выход в «Финал шести».

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