Американская волейболистка поздоровалась с журналистами на русском языке
Волейболистка сборной США Джордан Ларсон на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвящённой этапу Лиги наций, поздоровалась с журналистами на русском языке. Ранее она защищала цвета казанского «Динамо».
«Привет», — сказала Ларсон по-русски.
Волейболистка призналась, что ей очень приятно будет вновь сыграть в России. На этапе в Екатеринбурге подопечные Карча Кирая сразятся с командами России, Таиланда и Нидерландов. Матчи пройдут 18-20 июня.
«Очень рада вернуться сюда, видеть столько знакомых лиц. Я пять лет играла в России, вместе с Женей Старцевой, с Воронковой, ей тогда всего 16 было. Очень круто видеть, как она прогрессирует, на каком высоком уровне играет теперь», — передаёт слова Ларсон корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Кирай: Панков очень здорово работает со сборной России
Панков: задача попасть в «Финал шести» была для сборной России невыполнимой
- 17 июня 2019
-
15:12
-
14:42
-
14:31
-
14:21
-
14:17
-
13:06
-
12:48
-
12:14
-
11:25
-
10:44
-
10:22
-
10:10
-
09:45
-
09:04
-
01:02
- 16 июня 2019
-
20:22
-
19:07
-
16:53
-
15:06
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:48
-
12:27
-
11:45
- 15 июня 2019
-
20:19
-
19:49
-
16:09
-
14:14
-
12:59
- 14 июня 2019
-
21:39
-
17:32
-
17:27
-
17:03
-
16:17
Партнерский контент