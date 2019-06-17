Американская волейболистка поздоровалась с журналистами на русском языке

Волейболистка сборной США Джордан Ларсон на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвящённой этапу Лиги наций, поздоровалась с журналистами на русском языке. Ранее она защищала цвета казанского «Динамо».

«Привет», — сказала Ларсон по-русски.

Волейболистка призналась, что ей очень приятно будет вновь сыграть в России. На этапе в Екатеринбурге подопечные Карча Кирая сразятся с командами России, Таиланда и Нидерландов. Матчи пройдут 18-20 июня.

«Очень рада вернуться сюда, видеть столько знакомых лиц. Я пять лет играла в России, вместе с Женей Старцевой, с Воронковой, ей тогда всего 16 было. Очень круто видеть, как она прогрессирует, на каком высоком уровне играет теперь», — передаёт слова Ларсон корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Кирай: Панков очень здорово работает со сборной России