Казанский «Зенит» оригинально представил новичков команды

Казанский «Зенит» представил новичков, опубликовал в своём «твиттере» оригинальную картинку. На ней виден диагональный Денис Земчёнок, а также три птицы — голубь, сокол и ворон.

Ранее клуб объявил о подписании контракта с доигровщиком Фёдором Воронковым, которого, очевидно, символизирует ворон, и с болгарским диагональным Цветаном Соколовым (сокол).

Состав команды также пополнят диагональный Денис Земчёнок и либеро Валентин Голубев (голубь). Официально они будут представлены в ближайшие дни.

Пост доступен в «твиттере» казанского «Зенита».

В минувшем сезоне подопечные Владимира Алекно выиграли Кубок и Суперкубок России, завоевали серебро Суперлиги и Лиги чемпионов. Чемпионом России стал кемеровский «Кузбасс». Лигу чемпионов выиграл итальянский клуб «Любе Чивитанова», за который выступал Соколов.

Цветан Соколов стал игроком казанского «Зенита»