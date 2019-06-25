Казанский «Зенит» оригинально представил новичков команды

Казанский «Зенит» представил новичков, опубликовал в своём «твиттере» оригинальную картинку. На ней виден диагональный Денис Земчёнок, а также три птицы — голубь, сокол и ворон.
Ранее клуб объявил о подписании контракта с доигровщиком Фёдором Воронковым, которого, очевидно, символизирует ворон, и с болгарским диагональным Цветаном Соколовым (сокол).
Состав команды также пополнят диагональный Денис Земчёнок и либеро Валентин Голубев (голубь). Официально они будут представлены в ближайшие дни.
Пост доступен в «твиттере» казанского «Зенита».
В минувшем сезоне подопечные Владимира Алекно выиграли Кубок и Суперкубок России, завоевали серебро Суперлиги и Лиги чемпионов. Чемпионом России стал кемеровский «Кузбасс». Лигу чемпионов выиграл итальянский клуб «Любе Чивитанова», за который выступал Соколов.
- 25 июня 2019
-
16:12
-
15:10
-
14:05
-
13:24
-
12:31
-
11:17
-
10:19
-
09:01
-
08:42
- 24 июня 2019
-
17:00
-
16:49
-
15:14
-
14:05
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
-
11:23
-
10:20
-
09:19
-
05:29
- 23 июня 2019
-
16:32
-
13:45
-
12:38
-
10:37
-
09:02
-
01:31
- 22 июня 2019
-
17:55
-
14:58
-
13:35
-
12:31
-
02:12
-
00:17
- 21 июня 2019
-
21:08
-
19:27