Тетюхин: проблема с питанием сборной России в Австралии решена
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что организаторы пятого этапа Лиги наций в Австралии решили проблемы с питанием команды. Ранее сборная Россия вместе с командами Китая и Аргентины подала жалобу на условия проживания и питания в Брисбене.
«Проблема с питанием решена. После вчерашней жалобы в FIVB мы ещё раз встречались с представителями местной федерации волейбола и организаторами этапа Лиги наций в Брисбене. В итоге сегодня питание улучшили, всё в порядке. Питание спортсменов — это важный момент. Что касается проживания, мы и дальше живём в студенческом кампусе. В этом плане ничего страшного», — приводит слова Тетюхина РИА «Новости».
Сегодня, 28 июня, россияне сыграют с австралийцами.
Тетюхин — об условиях проживания сборной в Австралии: такого ещё нигде не было
Ярёменко: условия проживания и питания сборной России в Австралии плохие
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