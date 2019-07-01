Мужская сборная Португалии вылетела из Лиги наций

Вчера, 30 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура пятого этапа. Первое место в турнирной таблице заняла сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 12 матчей из 15, стала третьей.

Последней в таблице стала сборная Китая, проигравшая 14 матчей. Однако азиатская команда входит в число основных участников Лиги наций и не может вылететь из турнира. Поэтому Лигу наций покинула команда Португалии, ставшая 15-й (2 победы, 13 поражений, 7 очков). Её место в турнире займёт победитель Кубка претендентов, который пройдёт на этой неделе в Любляне (Словения). Участие в соревнованиях примут сборные Беларуси, Чили, Кубы, Египта, Турции и Словении.

Сборная России вышла в «Финал шести», который пройдёт в Чикаго с 10 по 14 июля.

Мужская сборная России стала третьей на предварительном этапе Лиги наций