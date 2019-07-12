Капитан сборной Франции Тоньютти: россияне нас уничтожили

Капитан сборной Франции Бенжамен Тоньютти прокомментировал поражение в матче с командой России в «Финале шести» Лиги наций со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 17:25).

«Разница между командами была огромной. Соперники нас уничтожили. Больше сказать нечего. Мы не играем в хороший волейбол. Мы не можем быть довольны своим выступлением в „Финале шести“, так как не показали своей лучшей игры, хотя, конечно, у нас не было нескольких важных игроков. Нам нужно играть лучше. Теперь мы возвращаемся во Францию и будем готовиться к олимпийской квалификации, которая пройдёт через месяц. Нам нужно усердно поработать перед этими соревнованиями.

Хорошо то, что многие игроки нашей команды получили опыт участия в важных матчах. По этой причине Лига наций для нас получилась хорошей", — цитирует Тоньютти официальный сайт FIVB.

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций, французы выбыли из борьбы за награды.

Тренер сборной Франции прокомментировал поражение в матче с Россией в Лиге наций

Кобзарь: сборной России нужно играть лучше