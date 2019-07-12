Капитан сборной Франции Тоньютти: россияне нас уничтожили

Капитан сборной Франции Бенжамен Тоньютти прокомментировал поражение в матче с командой России в «Финале шести» Лиги наций со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 17:25).
«Разница между командами была огромной. Соперники нас уничтожили. Больше сказать нечего. Мы не играем в хороший волейбол. Мы не можем быть довольны своим выступлением в „Финале шести“, так как не показали своей лучшей игры, хотя, конечно, у нас не было нескольких важных игроков. Нам нужно играть лучше. Теперь мы возвращаемся во Францию и будем готовиться к олимпийской квалификации, которая пройдёт через месяц. Нам нужно усердно поработать перед этими соревнованиями.
Хорошо то, что многие игроки нашей команды получили опыт участия в важных матчах. По этой причине Лига наций для нас получилась хорошей", — цитирует Тоньютти официальный сайт FIVB.
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций, французы выбыли из борьбы за награды.
- 12 июля 2019
-
11:10
-
10:42
-
10:17
-
09:31
-
09:06
-
08:38
-
05:47
- 11 июля 2019
-
19:38
-
18:25
-
16:56
-
16:04
-
15:06
-
14:55
-
13:22
-
12:08
-
11:22
-
10:12
-
09:01
- 10 июля 2019
-
23:02
-
21:18
-
20:59
-
19:46
-
16:14
-
15:15
-
14:33
-
13:14
-
12:18
-
11:17
-
10:07
-
10:03
-
09:13
-
00:59
- 9 июля 2019
-
20:27
-
16:43
-
15:31