Саммельвуо: что в начале игры было с Полетаевым? Это моя ошибка

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от победы в финальном матче Лиги наций с командой США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).



«Благодарен всем, кто работает в нашей сборной. Федерация, тренерский штаб, доктора, персонал и, конечно, игроки – все мы одна команда. Я смотрю не только на результат. Не менее важно, что у нас реально крепкий коллектив. В полуфинале и финале у нас были очень сложные моменты, но никто не опускал рук. Все верили в успех. Я очень рад, как вела себя наша скамейка запасных.



Что в начале игры было с Полетаевым? Это моя ошибка. Я попросил сделать акцент немного на другом, играть не так, как мы привыкли. Игорь Кобзарь пасовал ему немного не так, как обычно. Но это была моя просьба. Так что вопросы ко мне. И Витя молодец. Потому что он не потух, а заиграл в концовке. Это важно. Не всегда у нас получается, вопрос в том, как мы реагируем на это. Самые важные очки в этой игре Полетаев забил. Я просил Кобзаря играть помедленнее, потому что края у американцев не такие высокие.

Всё, чего хотели, мы достигли. Но я уже смотрю дальше. Дам ли себе пару дней, чтобы выдохнуть? Да надо бы. Ребятам точно, но и я попробую отдохнуть. Такой ритм. Полтора года подряд, без перерывов… Но я не могу назвать это работой. Это моя страсть. Тем более у нас отличный коллектив.



Я счастлив как никогда! Очень счастлив! Всегда нужно время, чтобы осознать, что мы сделали. Но самые большие эмоции – в первый момент после победы. Когда все вокруг обнимаются, радуются. Для меня это самый большой кайф. У нас командный вид спорта, и для меня очень важно, какая поддержка идёт со скамейки. В первой игре с США мы играли одним составом, сейчас – другим, но в обоих случаях я ощущал колоссальную энергетику. Это для меня главное. И сейчас я счастлив", — цитирует Саммельвуо «Спорт-экспресс».

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