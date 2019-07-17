Хтей: сборная России проиграла Польше достойно, это тоже надо уметь

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей оценил выступление сборной России на Универсиаде в Неаполе. В полуфинале россияне на тай-брейке уступили полякам, а в матче за третье место обыграли Францию – 3:0.

В составе команды Алексея Вербова бронзу завоевал игрок «Белогорья» Роман Порошин.



«Роман Порошин хорошо отыграл весь турнир, прекрасно пасовал. У нашей команды немножко не получилось в душетрепещущем матче с поляками, в нём ребятам немного не повезло. Проиграли достойно, это тоже надо уметь. Теперь нужно сделать работу над ошибками.

Алексей Вербов дебютировал как главный тренер, хочу и его поздравить. Пусть его достижение и остаётся в тени успехов наших «пляжников» и женской команды, но со своей задачей он справился», — цитирует Хтея «БелПресса».

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