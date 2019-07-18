Саммельвуо рассказал о работе с Алекно

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо рассказал, какие воспоминания у него остались от работы с Владимиром Алекно. Под руководством нынешнего наставника казанского «Зенита» финн играл во французском «Туре».

«У Владимира большой авторитет, он пользуется огромным уважением в волейбольном мире. Он всегда подмечает малейшие нюансы, с ним было приятно работать. У нас очень хорошие отношения, а в тот год мы выиграли чемпионат Франции. Могу сказать, что Владимир не только прекрасный тренер, но и честный и порядочный человек», — цитирует Саммельвуо «Советский спорт».

В финале плей-офф Суперлиги кемеровский «Кузбасс», который тренирует Саммельвуо, обыграл «Зенит» Алекно.

«Алекно поздравил, сказал, что это очень хорошая работа. Но хочу повторить: это не тренер выиграл титул, это итог командной работы. А что касается непобедимого «Зенита», даже самая великая команда однажды проигрывает. Могу сказать, что в следующем сезоне «Зенит» точно будет сильнее. И потом, разве можно говорить о поражении казанской команды, когда они стали вторыми в чемпионате России, выиграли Кубок и Суперкубок?» — сказал Саммельвуо.

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