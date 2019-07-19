Яковлев: Саммельвуо говорил: «Кайфуйте от игры»

Блокирующий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев прокомментировал победу в Лиге наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо в четырёх сетах обыграли американцев. Яковлев был признан лучшим блокирующим турнира.
«Главный тренер Туомас Саммельвуо не требовал от нас победы в каждом матче любой ценой, кровь из носу. Он говорил: «Кайфуйте от игры, получайте удовольствие от того, что вы выходите на площадку и представляете великую страну». Нашей главной задачей было — наладить игровые взаимодействия, почувствовать друг друга. С каждым туром Лиги наций это получалось всё лучше и лучше, даже несмотря на то что у нас была очень большая ротация.
Даже не смогу вспомнить, какие именно эмоции испытал сразу после завершения победного финального матча с Америкой. Но сейчас, когда прошло уже несколько дней, анализирую то, чего мы добились — и понимаю, что это действительно круто! Блестящий результат, которого мало кто ожидал от нашей молодой и, по сути, новой команды.
Звание лучшего блокирующего? Конечно, это было очень приятно. Ведь я только-только дебютировал в сборной… Могу только ещё раз поблагодарить нашего тренера за то, что постоянно доверял мне и ставил в состав», — цитирует Яковлева официальный сайт «Зенита».
Иван также рассказал о настрое на олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 9-11 августа.
«Не думаю, что у нас в составе найдутся игроки, которые бы подумали: «Вот, мы взяли золото Лиги наций, теперь обыграем всех одной левой». Нет, конечно. Настраиваемся очень серьёзно. Олимпийский отбор — главный турнир года, все это прекрасно понимают», — сказал Яковлев.
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