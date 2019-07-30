Спиридонов: я уже старенький для сборной
31-летний доигровщик Алексей Спиридонов прокомментировал возвращение в уфимский «Урал». Он выступал за эту команду в сезоне-2012/13.
«Для меня это новая старая команда. Я вернулся в Уфу как домой, с хорошими эмоциями.
Хочу ли в сборную вернуться через «Урал»? Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют. У меня каждый год задача – кому-то что-то доказать, иначе я на следующий год не нужен буду никому», — приводит слова Спиридонова официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне в составе казанского «Зенита» Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 – в Лиге чемпионов. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро. Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.
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