Шевченко: отсутствие Кошелевой не сказывается на перспективах команды в отборе

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал отсутствие Татьяны Кошелевой в составе сборной России на олимпийскую квалификацию в Калининграде. Подопечные Вадима Панкова сыграют с командами Мексики, Канады и Южной Кореи. Игры пройдут 2-4 августа.
«На мой взгляд, отсутствие Кошелевой не сказывается на перспективах команды в отборе. Что-то более подробное здесь может сказать тренерский состав, но мне кажется, мы были готовы к возможному отсутствию Татьяны, и сейчас есть понимание, как достичь положительного результата в Калининграде. Мы все как болельщики надеемся, что наши девочки пройдут на Олимпиаду уже сейчас. Готовность команды оцениваю как высокую. Будем болеть и переживать», — приводят слова Шевченко «Известия».
На минувшей неделе сборная России выиграла Кубок губернатора Калининградской области.
«Матчи выставочного турнира были проведены великолепно. Организация в Калининграде на самом высоком уровне. Поэтому сейчас наша задача — показать лучшую игру, на которую девочки способны», — сказал Шевченко.
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