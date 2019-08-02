Гамова — о составе сборной России: это лучшие из тех, кого можно было привлечь

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась ожиданиями от выступления сборной России в олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Подопечные Вадима Панкова сыграют с командами Мексики, Канады и Южной Кореи.

«Подобрался в целом оптимальный состав. Сейчас собрались лучшие из тех, кого можно было привлечь. Было ожидаемо, что часть девочек раньше приедет в расположение сборной и начнёт тренироваться, а часть получит больше времени на отдых и восстановление. Но сейчас и они уже вовсю готовятся к матчам, так что к олимпийскому отбору мы подходим в боевом составе.

Команду Кореи мы уже знаем — встречались с ней в Лиге наций на одном из июньских этапов. Обыграли её со счетом 3:1, но всё равно это крепкая сборная, которую нельзя недооценивать. С Канадой мы не так часто встречаемся, поэтому что-то определённое про неё не могу сказать. Но тот факт, что её возглавляет итальянский тренер, говорит о хорошей организации этой команды. Что касается сборной Мексики, то за неё выступает одна девочка — ведущий игрок — Саманта Брисио Рамос. Она играет в турецком чемпионате за «Фенербахче» и очень результативна — может приносить порядка 30 очков за игру.

Мы не можем сравнивать нынешнюю команду с той, что была на прошлогоднем чемпионате мира и недавней Лиге наций. Это совершенно разные составы, турниры и задачи. Например, в Лиге наций у нас не было ряда ведущих волейболисток, которые присоединились к коллективу месяц назад и сейчас выступят на олимпийском отборе. Это была плановая ротация", — цитируют Гамову «Известия».

На минувшей неделе сборная России выиграла Кубок губернатора Калининградской области.

«Игры в Калининграде оставили положительное впечатление. Тем более, мы выиграли этот турнир. Теперь жду победы нашей сборной в ближайшие выходные и решения той задачи, которая перед ней стоит, — попадание на Олимпиаду в Токио с первого раза. Это очень важно», — сказала Гамова.

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