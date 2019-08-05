Хтей: Порошин разорвал контракт и поступил с «Белогорьем» некрасиво

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей рассказал, что клуб обратился во Всероссийскую федерацию волейбола за разъяснением ситуации с переходом связующего «львов» Романа Порошина в санкт-петербургский «Зенит». Дело в том, что 23-летний воспитанник «Белогорья» забыл предупредить об уходе белгородский клуб, хотя имел контракт ещё на один сезон.
«Он разорвал контракт и поступил с нами некрасиво. В преддверии чемпионата России команда тренируется, он должен быть на сборах, но находится вне расположения команды, а, насколько мне известно, в Питере. Мы не получили никакой компенсации за него. «Зенит» на нас не выходил. Если игроки будут так уходить в одностороннем порядке, то это приведёт к хаосу. Нужно возвращаться к системе, когда такое расторжение контракта грозило игроку дисквалификацией.
Нам хотелось бы, чтобы Роман продолжил играть за «Белогорье». Но если он так поступает, то у него, видимо, нет желания выступать за наш клуб. Мы в него вложили много времени и сил. Он только заматерел, стал серьёзным игроком. И вот так уходит – ни с кем не переговорив, за спинами», — приводит слова Хтея ИА «Бел.Ру».
По информации СМИ, готовится переход в санкт-петербургский «Зенит» главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо, у которого действующий контракт с «Кузбассом».
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