Блокирующая «Динамо» рассказала, испытывает ли страх от переезда в Турцию

Блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова рассказала, испытывает ли страх от переезда в Турцию, где со следующего сезона будет играть за «Фенербахче».

«Тут дело не в чемпионстве, которое случилось у «Фенербахче», а в том, что это клуб топ-уровня, который играет в Лиге Чемпионов и находится всегда в тройке, то есть я знаю, что это клуб с высокими амбициями. Будет странно, если я скажу, что совсем не переживаю. Конечно, переживаю, потому что это новый коллектив, тренер, люди, смена страны. Но страха не ощущаю, просто переживаю.

Перезжаю одна. Мне позвонил агент, сказал, что есть предложение от «Фенербахче», а так как я хотела всегда поиграть за границей, подумала, что это отличный вариант и согласилась. Знакома ли я турецким чемпионатом? Да, я смотрю итальянские и турецкие сильные чемпионаты, знаю всех. Против многих играла по сборной, да и в Лиге чемпионов играли против этих девушек. Знаю, кто остаётся. Сейчас, к сожалению, не могу сказать, какой ещё будет четвёртый центр. То есть со всеми, в принципе, знакома заочно. Подруг нет. Но знакома с Ариной Федоровцевой, потому что мы играли вместе в сборной. Со всеми остальными только через сетку видели друг друга.

Жду какой-то информации от «Фенербахче». Как только всё узнаю, буду понимать, в какие даты меня там ждут. Пока вот так – отдых и в какой-то степени ожидание», — сказала Фетисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Ириной Фетисовой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 6 июня, в 10:00 мск.