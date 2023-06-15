Алексей Вербов высказался о первом за пять лет чемпионстве волейбольного «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился впечатлениями от первого за пять лет чемпионского сезона команды.

«Я бы не стал отделять это чемпионство от других титулов, заработанных в качестве спортсмена или тренера. Конечно, эмоции были суперские, и в первую очередь ты понимаешь, что проделанная работа прошла не зря, много сил было в это вложено. Всегда эти первые моменты — осознание происходящего — доставляют радость. Но недолго, если честно: в течение первой недели, пока идут поздравления, мы отмечаем, это находится в поле зрения – ты этим живёшь. Дальше уже всё отходит на второй план, ты перезагружаешься. Если мы говорим про чемпионат, – есть отпуск, если говорим о кубках, то уже через несколько дней входишь в новый режим работы.

Для меня не чемпионство показатель успешности команды. Это ежесекундные, ежеминутные, максимум еженедельные приятные ощущения. Но глобально мы работаем целый год, живём все вместе. Гораздо важнее, как протекает сезон, насколько команда движется в правильном направлении, насколько всем хочется находиться в коллективе, работать, играть, помогать друг другу.

В прошлом году мы чемпионство не выиграли, но ощущения от сезона у меня были примерно такие же. Конечно, краски иные – после победы или поражения. Но если глобально брать срок – сколько длится сезон – для меня важно, чтобы всё работало как часы. К чему, в общем-то, и стремлюсь. Течение сезона для меня более важно, чем конечный результат. Убеждён, если правильно выстраиваешь процесс, отношения в коллективе, в конечном итоге титулы от тебя никуда не уйдут», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.