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«Оптимизма мало». Тренер «Зенита» Вербов оценил шансы сборной России попасть на Олимпиаду

«Оптимизма мало». Тренер «Зенита» Вербов оценил шансы сборной России попасть на Олимпиаду
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о шансах сборной России по волейболу попасть на Олимпийские игры.

«Мы все живём определёнными надеждами, так как хочется участвовать и в клубных соревнованиях, и в матчах на уровне сборных. Реальность такая, какая есть. Нам грех жаловаться на жизнь: мы занимаемся любимым делом, у нас есть для этого возможности, условия. Если у кого-то есть проблемы с мотивацией, думаю, всегда её можно найти дополнительно. Ждём и смотрим, как будут развиваться события. Пока, к сожалению, оптимизма мало, исходя из того, что я вижу и слышу», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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