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Тренер «Зенита» Вербов оценил возвращение Воронкова в лигу после расистского скандала

Тренер «Зенита» Вербов оценил возвращение Воронкова в лигу после расистского скандала
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал возвращение специалиста Андрея Воронкова к работе после расистского скандала.

«Если честно, я не вдавался в детали этой истории. Ты можешь на эмоциях что-то сказать. Но в моём представлении нужно просто извиниться, потому эмоции – это одно. А в спокойной ситуации, если ты уже сорвался, то принести извинения, если кого-то обидел. Насколько знаю, он это сделал. Не разговаривал с ним, не спрашивал, как эта ситуация происходила. Если он извинился, то год дисквалификации – серьёзный срок, даже более чем. Если нет, то это другая история.

Это также зависит от воспитания – от многих факторов. Есть и те, кто считает, что он ничего не сделал, такие случаи бывали – и не только с Андреем Геннадьевичем. Другие считают, что его слова зацепили, а сам человек не считает так. Потому что контекст был совсем другой. Сложный вопрос. Но моё воспитание говорит о том, что если ты что-то сделал, а кто-то посчитал, что ты кого-то обидел, то никогда несложно сказать несколько слов и извиниться, даже если это того не стоило. За мной не заржавеет», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего женский калининградский «Локомотив», на два года за расистское высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.

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