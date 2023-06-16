Вербов назвал элемент, который помог «Зениту» взять чемпионат России

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о факторах, которые помогли клубу выиграть чемпионат России.

«Желание – это важнейший момент в защите и в страховке. И тут уже другие моменты выходят на первый план. Именно страховка для меня показатель командной идентичности и того, насколько мы готовы поддерживать друг друга и помогать. Порой тебе часто приходится страховать своего нападающего. А для этого нужно максимально низко садиться, если ты близко расположен к сетке. Не так часто этот мяч к тебе прилетает, и многие игроки позволяют себе в этом элементе халявить. Но за счёт отличной атмосферы – все друг за друга горой – мы много мячей страхуем и имеем ещё один шанс для организации атаки. И, следовательно, у нападающего появляется больше уверенности в нападении, потому что он знает, что за его спиной страхует пять человек. И мяч так просто не упадёт.

Защитные действия показывают твой настрой: насколько команда хочет победить. Потому что когда мячи не падают, это значит, что настрой максимальный. На это мы обращаем внимание в первую очередь.

Всегда в волейболе можно найти время, чтобы где-то «сачкануть». И если кто-то себе это позволяет, то он ослабляет команду. Конечно, нужно отслеживать и тренеру. Но более продуктивно, если сами игроки не позволяют друг другу расслабиться и дать заднюю. Когда мы работаем над защитой, то я вижу, как ребята сами себя подзадоривают. Они прочувствовали вкус защиты, что она даёт команде. Эйс, блок, эффектная атака часто дают меньше эмоциональной энергии команде, чем защита», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.