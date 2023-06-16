Вербов прокомментировал назначение Волкова на пост главного тренера «Белогорья»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о назначении олимпийского чемпиона Александра Волкова на пост наставника «Белогорья».

«Определённо у него есть лидерские качества, также он разбирается в волейболе получше многих спортсменов, с которыми я встречался. Он всегда небезразличен к жизни команды: к тому, что и как она делает. Это касается тренировочного и не только процесса. Это о многом говорит – есть предпосылки для тренерской работы. Но для начала, этого, конечно, мало. Есть авторитет игрока, есть доверие со стороны руководства клуба, но очень важно, чтобы этот авторитет как можно быстрее он перевернул в тренерский. Это непростая работа, ведь это не смена позиции. И я на себе это прочувствовал. Хотя у меня была облегчённая ситуация: я несколько лет совмещал должность игрока и тренера – был играющим тренером. Это дало определённые возможности для осознания, что это за работа. Он практически сразу переходит в команду. Наверное, не будет задачи тут же бороться за первые места, как было в Казани, где права на ошибку нет. У Белгорода задача, насколько знаю, попадание в призы, в топ-4. Они хотели бы кого-нибудь двинуть из нашей четвёрки, которая в последние годы всегда и везде.

Это, может быть, облегчает задачу. Но глобально будет очень сложно. От него будет зависеть, насколько быстро это получится. Посмотрим вместе с вами. Я тоже с удовольствием и интересом буду следить. Желаю ему удачи. Благодарен Саше за помощь капитана в последние два года. И рад был стоять с ним на одной площадке как игрок. Он – легенда. К его карьере это выражение применимо», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.