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«Могли бы и бизнес-класс предоставить». Вербов — о проблемах Лиги наций

«Могли бы и бизнес-класс предоставить». Вербов — о проблемах Лиги наций
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о плотном календаре Лиги наций.

«Не раз этот вопрос был на повестке. Иногда командам везёт со странами – мы играли в Европе. А бывало, из Кубы приходится лететь в Австралию, затем в Японию, после – в Америку. Одним составом без последствий пролететь невозможно. Поэтому команды их ротируют.

Единственное, я уверен, что Международная федерация волейбола имеет много спонсоров и могла бы всем участникам предоставить бизнес-класс. Чтобы спортсмены хотя бы летать могли в хороших условиях. Не все федерации и не всегда на это способны. Раз диктуете правила с такой сложной логистикой, то должны пойти где-то волейболистам навстречу – важно найти точки соприкосновения с игроками. По-моему мнению, можно в этом направлении получше работать. Но так как мы уже второй сезон нигде не участвуем, то и внимания к этому ещё меньше, чем раньше.

На бумаге лидеры соревнований всегда одни и те же. Но всё зависит от того, какие команды будут делать ставку на Лигу наций, какие – на квалификацию. Итальянцы, бразильцы, американцы, поляки, французы. Пятёрка будет бороться за призовые места», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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