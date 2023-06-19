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Волейболист Абаев оценил разницу в подходах Константинова и Брянского

Волейболист Абаев оценил разницу в подходах Константинова и Брянского
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Волейболист новосибирского «Локомотива» Константин Абаев высказался о разнице подходов тренера национальной команды и московского «Динамо» Константина Брянского и тренера «Локомотива» Пламена Константинова.

«Брянский больше как будто бы про дисциплину, за игровую, тренировочную дисциплину. От этого много строится. Он верит в неё и нам даёт этот вектор. Это как минимум выполнять все установки, соблюдать игровую дисциплину, то есть каждый на своём месте, каждый занимается своим делом. Не думаю, что я заиграл бы под его руководством (улыбается). Или Константин Владиславович смог бы стерпеть мои выходки», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, до перехода в стан новосибирского «Локомотива» в 2019 году Абаев выступал за болгарскую «Монтану» и французский «Пуатье».

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