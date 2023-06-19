Волейболист Абаев рассказал, скучает ли по международным соревнованиям

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев ответил на вопрос, скучает ли по международным соревнованиям.

«Скучаю. Любой турнир, если ещё и международный, – кайф: пробовать свои силы, соревнуясь с другими странами топ-уровня по всему миру и Европе. Скучаем, и хотелось бы попробовать свои силы в той же самой Лиге чемпионов, на ЧЕ. 2024 – это реальность? Без понятия: будем выступать или не будем. Не владею никакой информацией, которая позволила бы принять ту или иную сторону. Уже абстрагируешься – ты же ничего не можешь. Если не можешь изменить ситуацию, относись к ней легче. Да, грустно, да, обидно. Сможем сыграть – круто, нет – будем решать проблемы по мере поступления», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.